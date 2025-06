Trofeo Berlusconi, Monza-Milan: ecco quando dovrebbe disputarsi

Infine, arriverà per Max e il suo Milan anche l'esordio in campionato, nel weekend del 23-24 agosto con ancora orari ufficiali da comunicare da parte della Lega Serie A. Si profila dunque un'estate molto calda per il Diavolo, con il ritiro che inizierà il 7 luglio e che vedrà poi una serie di amichevoli in due diversi continenti. Vedremo come partirà l'avventura di Allegri e quanto riuscirà a trasmettere la sua impronta al club di Via Aldo Rossi.