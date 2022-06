Trofeo Berlusconi: Milan e Monza valutano le possibili date

Valutazioni in corso in vista del prossimo Trofeo Berlusconi. Come riportato da Tuttosport questa mattina, Milan e Monza si sfideranno nella celebre gara amichevole, che questa volta potrebbe non andare in scena d'estate. Le due società nelle prossime settimane si incontreranno per valutare il calendario e decidere la data più adatta, calendario alla mano.