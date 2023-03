Tottenham-Milan, spettacolo sugli spalti senza tensioni o violenze

Una sfida bellissima quella tra i tifosi del Tottenham e del Milan. Sugli spalti e in strada senza tensioni e violenze

Una sfida bellissima quella tra i tifosi del Tottenham e del Milan . Sugli spalti e in strada senza tensioni e violenze. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Tottenham-Milan, che spettacolo i tifosi

Il clima polare, si legge, non ha minimamente frenato la “football passion”, la passione per il calcio: già diverse ore prima della partita i treni che portavano i tifosi da Liverpool Station, il cuore della capitale, alla zona del Tottenham Hotspur Stadium erano strapieni di tifosi. Speroni e rossoneri insieme, italiani e inglesi fianco a fianco, ciascuno cantando i propri cori. Niente, tensione, niente violenza, al massimo qualche sfottò. Insomma: una splendida festa di popolo che, assieme al traffico pomeridiano londinese, ha ritardato l’arrivo delle squadre al Tottenham Hotspur Stadium. Proprio per questo motivo il fischio d’inizio della gara è stato posticipato dall’Uefa di una decina di minuti.