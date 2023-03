Tottenham-Milan, deve essere la sera di Leao | Champions League News

Rafael Leao tornerà in campo per Tottenham-Milan di Champions League dopo la squalifica di Firenze. Deve dimostrare di essere un top player

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao torni a disposizione per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra.

Tottenham-Milan, il ritorno in campo di Leao — L'attaccante portoghese, classe 1999, era infatti squalificato in occasione di Fiorentina-Milan, gara persa per 2-1 dai ragazzi di Stefano Pioli. Nonostante, in questo 2023, il nativo di Almada sia ben sotto il suo livello abituale (poco incisivo, molto discontinuo, dà spesso l'aria di non interessarsi alla partita), è anche vero che, senza di lui, il Diavolo fatica a fare punti.

La 'rosea', infatti, ha ricordato come, con Leao in campo, il Milan faccia 2,2 punti per partita; senza di lui la media scende a 1,2. Un abisso. Il Milan di Pioli, in vista della partita contro il Tottenham, ha bisogno di Leao anche perché, nelle ultime nove partite, soltanto due volte la squadra ha segnato più di un gol per match. È accaduto in Milan-Sassuolo 2-5 e Milan-Atalanta 2-0.

Finora solo due gol in Champions League — Urge, pertanto, che l'attacco rossonero si ridesti e il portoghese in primis. L’impressione, oggi, è che la squadra rossonera abbia bisogno di tenere alto il ritmo non solo per aggredire ma anche per ripartire forte, attaccare difese non organizzate, creare qualche brivido in transizione. Contro le difese schierate serve altro: serve, per l'appunto, la creatività di Leao. Che in Champions League fatica, per giunta, a trovare la via del gol.

Ha segnato, infatti, all'Atlético Madrid l'anno passato ed alla Dinamo Zagabria in questa stagione. Solo due reti, alle quali si aggiunge un gol in Europa League, allo Sparta Praga, nell'ottobre 2020. Soltanto Vinícius Júnior (Real Madrid) e Ousmane Dembélé (Barcellona), in Europa, dribblano più di lui, ma è ora di dimostrare, già in Tottenham-Milan, che vale almeno quanto loro. Mercato Milan, arrivano conferme dalla Spagna: "Lo cercano davvero".

