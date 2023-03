Tottenham-Milan: il ritorno di Maignan | Champions League News

Mike Maignan, reinserito in lista UEFA, giocherà titolare in Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Daniele Triolo

Mike Maignan, portiere rossonero, giocherà da titolare in occasione di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Tottenham-Milan, torna tra i pali 'Magic Mike' Maignan — Dopo essere rientrato, dunque, in campionato nelle partite contro Atalanta a 'San Siro' e Fiorentina al 'Franchi', Maignan è pronto a riprendersi anche l'Europa. Ieri pomeriggio la UEFA, sul suo sito web ufficiale, ha annunciato il cambio in porta nella fila del Milan, come consentito dal regolamento all'articolo 46.2 del Codice delle Competizioni Europee.

Dentro, dunque, Maignan per Tottenham-Milan e tolto dalla lista dei giocatori convocabili per il match il rumeno Ciprian Tătărușanu. Maignan, come spiegato dalla 'rosea', non ha potuto prendere il posto di Antonio Mirante perché il Milan aveva già inserito in lista 17 giocatori non usciti dal settore giovanile del club rossonero o di una squadra italiana.

Il francese al posto di Tătărușanu. Ha saltato finora 5 partite in coppa — Maignan, quindi, tornerà titolare domani sera in Champions, nella sua prima sfida ad eliminazione diretta, dopo aver giocato soltanto le prime due gare della fase a gironi. Quella in Austria contro il RB Salisburgo (1-1) e quella di 'San Siro' contro la Dinamo Zagabria (3-1). Aveva saltato le altre quattro più l'andata degli ottavi contro gli 'Spurs' di Antonio Conte. Tottenham-Milan, per Nesta impresa possibile. Ecco come >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!