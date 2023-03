Tottenham-Milan, Krunic sarà il trequartista | Champions League News

Rade Krunic sarà titolare in occasione di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il punto

Rade Krunic sarà titolare in occasione di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Lo ha ricordato il quotidiano torinese 'Tuttosport' oggi in edicola.

Tottenham-Milan, Krunic giocherà da trequartista tattico — Krunic, assente in occasione di Fiorentina-Milan per squalifica, dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di trequartista 'box-to-box'. Questo visto che Brahim Díaz, il quale anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato, nel caso in cui recuperasse dalla lieve distorsione al ginocchio andrebbe al massimo in panchina.

Con il suo impiego, il Diavolo potrà cambiare modulo in corsa — Krunic, ha ricordato 'Tuttosport', in quella zona di campo è stato uno dei fattori per la vittoria dello Scudetto nel 2022. Con il ritorno, in mediana, della coppia composta da Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer, il suo posto nell'undici titolare di Londra, dunque, sarà qualche metro più avanti.

Con il suo impiego, poi, il 3-4-1-2 di mister Stefano Pioli potrà trasformarsi o nel già rodato 4-2-3-1 o nel 4-3-3. Questo anche visto che, sulla destra, dovrebbe esserci Alexis Saelemaekers e non Junior Messias. Nuovo bomber, il Milan si muove: le ultime di mercato >>>

