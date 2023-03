Tottenham-Milan, i giocatori chiave: servono i gol di Giroud

Il numero chiave, si legge, con Olivier Giroud, è sempre 36. Trentasei come i suoi anni. Giroud lotta con la gastroenterite ma sta meglio, ieri si è allenato, è pronto. I milanisti, quando lo hanno saputo, si sono sentiti subito meglio perché Olivier ha già segnato 4 gol in questa Champions e in passato è arrivato a cinque con due squadre di Londra: Arsenal e Chelsea. Facesse tris, sarebbe il secondo francese nella storia dopo Thierry Henry, che scarso non era e nemmeno forte: molto di più. Pioli a lui chiede concretezza perché, va bene tutto, ma ai quarti si va segnando un gol. I gol, il Milan, li cerca dal suo bomber Giroud. Tottenham-Milan, Kalulu: “Partita difficile. Serve un gol più di loro”