Tottenham-Milan, Conte torna in panchina: la sua assenza è pesata

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte tornerà in panchina contro il Milan, dopo che la sua assenza alla guida degli Spurs si è sentita

Fabio Barera

Tra i tanti motivi per cui il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan risulta tra i più interessanti in programma c'è anche il fatto che si affrontano due tecnici italiani. Sì, perché se da una parte Stefano Pioli c'è sempre stato sulla panchina del Diavolo, dall'altra Antonio Conte è dovuto rimanere a riposo per alcune partite, dopo che già era andato contro il parere medico guidando la squadra all'andata.

Come riferito dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, la sua assenza in casa Spurs si è sentita. Non che il suo secondo Cristian Stellini non sia stato in grado di impartire i dettami ai ragazzi sul rettangolo verde. Ma giustamente un conto è essere a bordocampo, un'altra è trovarsi a Torino e dare indicazioni da remoto.

E non è un caso che senza di lui, il Tottenham abbia rimediato due KO consecutivi. Il primo in FA Cup contro lo Sheffield United, in un match senza tanti titolari in campo e che forse toglie un peso alla stagione dei Lilywhites. Il secondo, ben più amaro, in Premier League contro il Wolverhampton, al termine di un match dominato e in cui gli uomini di Conte hanno colpito due legni.

Le probabili scelte di Antonio Conte per Tottenham-Milan — Quanto alle probabili scelte di formazione, continuerà a difendere i pali Forster, anche dopo la papera contro il Wolverhampton, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Romero e Davies con Lenglet che rilverà lo squalificato Dier. Al centro del campo le assenze per infortunio di Bissouma e Bentancur costringono il tecnico italiano a lanciare Hojbjerg e Skipp, mentre a destra giocherà Perisic e a sinistra sono in ballottaggio Porro ed Emerson Royal. In attacco spazio al capitano Harry Kane, supportato da Son e Kulusevski. Tottenham-Milan, per Nesta impresa possibile. Ecco come >>>

