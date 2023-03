Tottenham-Milan, per Brahim Díaz si decide oggi | Champions League News

Brahim Díaz ci sarà in Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League? Le ultime news sul fantasista rossonero

Brahim Díaz, come si ricorderà, ha deciso Milan-Tottenham 1-0, con un gol di testa dopo 7', dando un minimo vantaggio al Diavolo nel doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League. A Firenze, però, sabato sera, il fantasista andaluso era assente, a causa di una lieve distorsione al ginocchio che anche ieri lo ha costretto ad un allenamento personalizzato.

Tottenham-Milan, si spera di recuperare Brahim Díaz — Oggi, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, sarà la giornata decisiva per capire quale direzione imboccare, ovvero se Brahim Díaz sarà disponibile per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di Champions in programma dopodomani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Se le risposte dal campo non saranno soddisfacenti, sarà forfait.

Pioli vorrebbe schierarlo in attacco con Rafael Leão e Giroud — In caso contrario, sarà convocato e, con ogni probabilità, anche titolare. Questo visto che Charles De Ketelaere ha fallito anche a Firenze in campionato e l'altro trequartista, Yacine Adli, non è inserito in lista UEFA. Mister Stefano Pioli, in casa degli 'Spurs' di Antonio Conte, vorrebbe riproporre l'attacco titolare del Diavolo: Brahim Díaz con Rafael Leão ed Olivier Giroud. Qualora Brahim non ce la facesse, però, il Milan andrebbe a giocare più coperto, schierando Rade Krunić da trequartista 'tattico'.

Per le altre possibili novità di formazione: Simon Kjær insidia, per la 'rosea', il posto di titolare in difesa a Malick Thiaw e, a centrocampo, il dubbio è tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Milan, ecco il centrocampista per il mercato estivo >>>

