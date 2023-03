Tottenham, Kane può essere la scintilla: attesa una risposta con il Milan

Nel match tra Tottenham e Milan, in casa Spurs le aspettative sono riposte in Harry Kane, chiamato a dare la scossa

Fabio Barera

L'attesa sta per finire. Tra poco più di un giorno andrà in scena Tottenham-Milan, uno dei match più importanti della stagione per entrambe le compagini. Tanto gli Spurs quanto il Diavolo, si stanno rendendo protagonisti di un'annata altalenante e l'incontro di Champions League, con annesso passaggio del turno, potrebbe rappresentare un punto di svolta.

In casa Tottenham grandi attese sono riposte in Harry Kane, uno dei numeri 9 più forti in circolazione. Come ricordato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il centravanti inglese può essere l'arma in più a disposizione di Antonio Conte, tanto che quando è partito dalla panchina, come contro lo Sheffield United, i Lilywhites hanno faticato.

La scintilla è attesa da lui, sebbene non si possa affermare che la sua stagione sia stata deludente. Lo score fino a questo momento infatti recita 18 gol all'attivo in Premier League, uno in più rispetto allo scorso campionato e con diverse gare da giocare. Quello che manca al Tottenham, in realtà, è più che altro l'apporto degli altri componenti del reparto avanzato.

Tottenham, Son e Richarlison deludenti — Son Heung-Min, complice forse anche il fastidio arrecatogli dalla maschera, è fermo a 5 reti segnate, mentre l'anno scorso a questo punto della stagione aveva siglato ben 23 gol, risultando uno dei migliori in casa Spurs. Ancora peggio, se possibile, sta facendo Richarlison, dopo un Mondiale tutto sommato da protagonista con il suo Brasile. I quasi 60 milioni di euro spesi per strapparlo all'Everton fino a questo momento non sono neanche lontanamente giustificabili, dal momento in cui il suo apporto è stato praticamente nullo.

Tutte le speranze per un successo con il Milan e una qualificazione ai quarti di finale di Champions League sono quindi affidate al condottiero Harry Kane. Il suo compito non sarà quello di svoltare la propria stagione, già molto positiva, ma prendere per mano i compagni e guidarli verso obiettivi importanti. Tottenham-Milan, Pioli: “Vogliamo tornare competitivi in Europa”

