Torriani, il Milan ha in casa il portiere per il proprio futuro

Super prestazione contro l'Arsenal e ora, quale futuro?

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa notare che questa prestazione è bastata per attivare ragionamenti sul futuro del giovane estremo difensore. Tra le tante cose, si legge: "Curiosità: l'ultima partita ufficiale di Torriani in maglia rossonera è avvenuta contro il Pescara, nel campionato di C, con avversario quel Plizzari cresciuto al Milan però mai preso realmente in considerazione".