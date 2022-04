Torino-Milan, forse Romagnoli riuscirà ad esserci | Serie A News

Alessio Romagnoli potrebbe essere disponibile per Torino-Milan di domenica sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Il punto

Daniele Triolo

Alessio Romagnoli potrebbe tornare disponibile per Torino-Milan. La partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022 è in programma domenica 10 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Lo ha affermato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Romagnoli, come si ricorderà, aveva dato forfait a poche ore da Milan-Bologna di domenica scorsa per via di un'infiammazione all'adduttore sinistro. La 'rosea' ha evidenziato, poi, come ieri il capitano rossonero abbia lavorato in palestra, seguendo un programma personalizzato di terapia che, presto, dovrebbe rimetterlo a breve a disposizione di Stefano Pioli.

E, per l'appunto, non è escluso che Romagnoli possa rientrare in gruppo in tempo per prendere parte (vedremo se da titolare o, più presumibilmente, dalla panchina) alla trasferta in casa dei granata di Ivan Jurić.

