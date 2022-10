Torino-Milan 2-1, Condò: “Rossoneri stanchi” | Serie A News

Sulle pagine de La Repubblica è intervenuto Paolo Condò parlando della sconfitta del Milan per 2-1 contro il Torino

Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato Torino-Milan, partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2022/23. I rossoneri non hanno giocato bene e sono stati sovrastati dal punti di vista fisico, perdendo per 2-1 contro i granata. Ecco le parole di Condò, che sono state riportate sulle pagine odierne de La Repubblica.