Torino-Milan 0-0, serio problema del gol. Theo polemico | Serie A News

Il Milan non è andato oltre lo 0-0 in casa del Torino, restando, così, a secco di reti negli ultimi 180'. Theo Hernández nervoso a fine gara

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Torino-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 0-0 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Secondo pareggio consecutivo a reti bianche, dunque, per il Diavolo di Stefano Pioli. Il quale, insieme all'Empoli, è una delle due squadre incapace di andare a rete negli ultimi 180' di gioco.

L'ultima volta che il Milan aveva fatto due 0-0 consecutivi risale al novembre 2018. Ironia della sorte, sempre contro Bologna e Torino, anche se a campi invertiti (in quella stagione, con Gennaro Gattuso allenatore, si erano giocate Bologna-Milan e Milan-Torino).

Ai rossoneri sta scivolando via l'opportunità di conquistare lo Scudetto. È bastato, infatti, che l'Inter desse un piccolo colpo di acceleratore, dopo i 7 punti conquistati nelle precedenti 7 giornate, per mangiare praticamente tutto il vantaggio che il Milan aveva accumulato in due mesi.

Il fatto che ieri, in Torino-Milan, non ci fossero Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić, secondo 'Tuttosport', è un alibi che non regge. Lo svedese, infatti, ha segnato il suo ultimo gol il 9 gennaio in Venezia-Milan 0-3. Il croato, invece, ha dato uno squillo, in questo girone di ritorno, soltanto il 19 febbraio in Salernitana-Milan 2-2.

Il problema, per i rossoneri, è che dopo il gol-vittoria in Napoli-Milan 0-1 del 6 marzo scorso, si è bloccato anche Olivier Giroud. In Torino-Milan le occasioni più importanti della gara sono arrivate dai piedi di Davide Calabria e Sandro Tonali. Tanto su cui riflettere per mister Pioli.

A rendere ancora più amaro lo 0-0 contro i granata un presunto rigore non assegnato, nel secondo tempo, per una spallata di Wilfried Singo sulla schiena di Theo Hernández. Il quale, a fine partita, è apparso un po' nervoso per l'episodio e polemico nei confronti dei giocatori del Toro che, a detta del francese, hanno pensato a perdere tempo per tutta la partita". Milan, Ibra stop: in attacco può arrivare un pezzo da 90. Le ultime news di mercato >>>

