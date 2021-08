Tonali si è preso il Milan: personalità, convinzione e gol | News

Come viene riportato da Tuttosport, Sandro Tonali si è preso il Milan. Lo ha fatto con personalità, voglia e tanta applicazione

Tuttosport, in edicola questa mattina, evidenzia il gran momento che sta vivendo Sandro Tonali al Milan. Dopo una prima annata difficile, il centrocampista sembra aver fatto quel salto di qualità che ha dimostrato in queste prime partite della stagione. Il bellissimo gol realizzato contro il Cagliari rispecchia tutto questo. Una rete che è molto simile a quella realizzata da Andrea Pirlo contro il Parma nel marzo 2022.

Al di là comunque dei paragoni è evidente come Tonali abbia cambiato marcia. La sua evoluzione è seguita attentamente da Roberto Mancini, che potrebbe puntare nuovamente su di lui. A proposito di tecnici, anche Pioli ha parlato così al termine della gara contro il Cagliari: "Avevo già visto il rendimento di Tonali durante l'estate che era cambiato, più personalità e convinzione, contento per il suo gol e per la prestazione. Può ancora crescere". Insomma, Tonali ha iniziato con il piede giusto. Milan, preso Messias: i dettagli sull'acquisto del brasiliano >>>