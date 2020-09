Tonali, il Milan lo vuole a disposizione contro lo Shamrock Rovers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo qualche giorno di attesa, Sandro Tonali è pronto a diventare un giocatore del Milan. Il classe 2000 sta sostenendo le visite mediche di rito presso la clinica ‘La Madonnina’. Subito dopo ci sarà da firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni. Il club però non ha tempo da perdere, perché vuole Tonali già per la trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan ha tempo fino alla mezzanotte di domani per inserirlo in lista. E’ corsa contro il tempo: Tonali partirà con la squadra per la prima uscita ufficiale?

