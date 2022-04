Tonali da Champions: eroe del Milan in lotta per lo Scudetto

Sandro Tonali è leader del centrocampo del Milan, perno della manovra rossonera. Il futuro capitano è esploso in maniera fragorosa

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan nelle ultime ore è diventato uomo-copertina della squadra di Stefano Pioli. Se il Diavolo, infatti, è ancora in lotta per lo Scudetto, lo deve alla zampata al 92' di Tonali in Lazio-Milan 1-2 di domenica sera allo stadio 'Olimpico'.

Un gol che, oltre a mantenere viva la speranza di poter cucire sulla maglia rossonera il tricolore, ha anche spedito il Milan aritmeticamente alla Champions League 2022-2023. Obiettivo minimo stagionale raggiunto con quattro giornate d'anticipo. Tonali, dunque, è l'eroe del momento in casa milanista, ma, soprattutto, è un figlio del Milan.

Ha voluto la maglia rossonera, a tutti i costi, la scorsa estate, quando si è ridotto lo stipendio per favorire il suo trasferimento dal Brescia a titolo definitivo. Ora vive l'emozione di essere uno degli uomini decisivi nel duello punto a punto con l'Inter per la vittoria del campionato.

In questa stagione, ha ricordato il 'CorSport', Tonali vanta numeri da giocatore concreto. In Lazio-Milan, per esempio, ha toccato 64 palloni, ha scoccato 3 tiri tra cui quello del gol. Ha avuto la media dell’82% dei passaggi riusciti ma soprattutto 100% dei tackles vinti e dribbling riusciti. Dati che rispecchiano l'andamento stagionale, dove è stato presente in 32 delle 34 partite di Serie A.

La scorsa stagione ha sofferto il salto in una big, una preparazione estiva non al top, ma Paolo Maldini si è battuto per la sua conferma, ottenendola. In quest'annata, quindi, Tonali ha iniziato sin da subito con un piglio diverso. Più maturo, deciso, Tonali è andato subito in gol contro Cagliari (a 'San Siro' su punizione) ed Atalanta (in trasferta) tra agosto ed ottobre 2021.

Sotto porta, poi, si è ripetuto due giorni fa all'Olimpico. Andandosi poi a prendere l'abbraccio collettivo del popolo milanista per una vittoria che pesa come un macigno in termini di classifica. Non ha mai gettato la spugna, anche quando ha avuto fastidi fisici, ha sempre stretto i denti ed è sceso in campo per il suo Milan.

Amatissimo dal pubblico di fede rossonera, che vede in lui il futuro capitano del Diavolo, Tonali avrà dal Milan un ritocco verso l'alto dell'ingaggio a fine stagione. Un premio per la sua annata superlativa. Presente e futuro dei rossoneri, presto si imporrà, ha evidenziato il 'CorSport', anche con la maglia della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. D'altronde, è un leader carismatico che non teme alcun big match. Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI