Da Tomori a Tonali: Milan, i tuoi talenti valgono 135 milioni in più

Non soltanto Rafael Leao in ascesa nel Milan. Da Fikayo Tomori a Sandro Tonali, quanti calciatori oggi valgono molto di più che in passato!

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli perché, nel caso in cui il Diavolo riuscisse a vincere questo Scudetto battendo l'Inter in volata, sarebbe da record. Il Milan, infatti, diventerebbe la squadra con l'età media più bassa (25,7 anni) a trionfare nell'era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1994-1995).

Nel frattempo, però, ha evidenziato la 'rosea', il Milan ha anche riscritto primati di velocità in sede di mercato, giacché il valore dei titolari Under 25 della squadra di Pioli è cresciuto di 135 milioni di euro dall'inizio di questa stagione. Rafael Leão, costato una trentina di milioni scarsi, oggi non vale meno di 70 milioni di euro.

Poi c'è Sandro Tonali, pagato, in totale, 20 milioni di euro al Brescia e che, oggi, sul mercato varrebbe secondo 'La Gazzetta dello Sport' non meno di 50. Cresciuto anche Ismaël Bennacer. Pagato 16 milioni di euro e che oggi vale interamente i 50 inseriti nella clausola rescissoria del suo contratto in essere con i rossoneri fino al 30 giugno 2024.

Anche Franck Kessié staziona più o meno sulle stesse cifre. Peccato che il Diavolo non possa monetizzare dalla sua cessione, visto che andrà a parametro zero al Barcellona dal prossimo 1° luglio. E che dire di Theo Hernández? Pagato 20 milioni di euro nell'estate 2019, oggi vale almeno 60 milioni di euro.

Davide Calabria ha visto innalzare la sua quotazione di mercato da 20 a 30 milioni di euro; lo stesso dicasi per Pierre Kalulu, passato dai 10 ai 25. Due talenti a costo zero (l'uno dal vivaio, l'altro dall'Olympique Lione). In coppia, pertanto, il loro valore è accresciuto di ben 55 milioni di euro!

Infine, Fikayo Tomori, difensore centrale inglese pagato al Chelsea, tra prestito e diritto di riscatto, ben 29 milioni di euro. Oggi, Fik non ne vale meno di 45. Milan, il bomber arriva grazie ad uno scambio? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI