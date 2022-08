Tifosi rossoneri entusiasti: 70mila spettatori per Milan-Udinese

'San Siro' va verso il pienone per Milan-Udinese, partita in programma sabato 13 agosto alle ore 18:30. È l'esordio dei Campioni d'Italia 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, dopo tante delusioni in questi anni, il tifoso del Milan consideri il 22 maggio 2022, giorno della conquista del 19° Scudetto del Diavolo, come l'inizio della sua rinascita. Pertanto, i sostenitori rossoneri vogliono continuare a festeggiare e si sentono sempre più innamorati della squadra.

Per Milan-Udinese attesi tantissimi spettatori a 'San Siro'

Tra il Milan di Stefano Pioli e i suoi tifosi è scattato qualcosa di speciale. Ha regole chiare in sede di mercato, dà sempre una chance ai ragazzi, come piace alla gente rossonera. In campo gioca bene, si sacrifica con cuore e spirito, così come chiedono gli abbonati. E, così facendo, vince le gare importanti. Quelle che cambiano l'umore di un'intera settimana.

Simbolo di questo ritrovato 'milanismo'? Sandro Tonali, tifoso rossonero e ragazzo milanista che, per il Milan, ha detto no all'Inter e si è tagliato anche l'ingaggio. Mettendo insieme tutto questo e l'ottimo precampionato, dunque, si scopre come l'attesa per Milan-Udinese, debutto dei Campioni d'Italia in carica in Serie A, in programma sabato 13 agosto sia già alta.

Il Milan ha chiuso la campagna abbonamenti a quota 40mila: per la sfida contro l'Udinese saranno ben 70mila milanisti a 'San Siro'. Non lontano da un tutto esaurito che non sembra poi così impossibile.