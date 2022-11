La voglia di Theo Hernandez: la Coppa per il fratello Lucas

I Mondiali in Qatar per la famiglia Hernandez rappresentavano un importante evento: due fratelli convocati per la Francia e con la possibilità di lasciare il segno. Per scelta di Didier Deschamps , Lucas e Theo dovevano giocarsi il posto da terzino sinistro, con il primo favorito. Purtroppo il destino voleva altro e lo ha fatto capire fin da subito.

Theo, la Coppa del Mondo per Lucas

Come riportato da Tuttosport, i Mondiali di Lucas Hernandez sono già finiti: rottura del legamento crociato subita contro l'Australia e almeno sei mesi per il recupero. Per la Francia l'ennesimo big che saluta la competizione. Mentre per Theo Hernandez la possibilità di giocare da titolare. Una sensazione mista, visto le condizioni del fratello. Ora l'obiettivo di Theo è quello di vincere la Coppa del Mondo anche per suo fratello Lucas.