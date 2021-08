Tanta voglia di ‘San Siro’: che coda per i biglietti di Milan-Cagliari

Molti tifosi rossoneri, ieri pomeriggio, a 'Casa Milan', per acquistare i tagliandi per Milan-Cagliari di domenica prossima a 'San Siro'

Daniele Triolo

È partita fortissimo la vendita dei biglietti per Milan-Cagliari, gara in programma domenica 29 agosto, alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'. Sarà il match d'esordio casalingo dei rossoneri di Stefano Pioli nella Serie A 2021-2022. E, come sottolineato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il popolo milanista ha davvero tanta voglia di tornare a seguire i propri beniamini dagli spalti, anziché stare sul divano nel salotto di casa.

Ieri, infatti, per tutto il pomeriggio, i possessori di un abbonamento per la stagione 2019-2020, l'ultima che ha visto la presenza dei sostenitori allo stadio di 'San Siro', hanno aspettato il loro turno davanti all'ingresso del Museo, a 'Casa Milan', per poter acquistare il tagliando per la partita Milan-Cagliari. E altrettanto hanno fatto moltissimi tifosi con la modalità online. Nella prima mezzora di vendita, ha evidenziato il quotidiano torinese, erano già stati staccati 1500 biglietti!

Segno di come il pubblico del Diavolo abbia voglia di tornare a 'San Siro' e di assistere, dal vivo, alle gare di una squadra tornata competitiva e che, dopo ben otto stagioni, si riaffaccia in Champions League. Milan-Cagliari sarà la prima partita a 'San Siro' con il pubblico dopo 559 giorni da quel Milan-Torino 1-0 (gol di Ante Rebic) del 17 febbraio 2020. I giocatori rossoneri Davide Calabria, Simon Kjaer e Sandro Tonali hanno dichiarato di non vedere l'ora di rivedere la gente sugli spalti.

Si ricorda, ad ogni modo, che per entrare allo stadio di 'San Siro' per vedere Milan-Cagliari e tutte le altre partite successive, si dovrà essere in possesso del Green Pass, portare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di un metro circa. La capienza di 'San Siro' sarà ridotta del 50% come da normative vigenti.