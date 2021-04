SuperLega, la posizione delle italiane: il Milan vacilla. Il motivo

Il Milan non ha ancora comunicato, ufficialmente, se resta dentro la SuperLega o se, al contrario, ha intenzione di seguire i club inglesi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione di Juventus, Inter e Milan in relazione alla SuperLega. Il torneo, infatti, fondato da 12 club, tra cui le tre storiche del calcio italiano, ha fatto registrare la fuoriuscita dei 6 club inglesi coinvolti. Una mossa che, nella notte, ha portato alla sospensione della SuperLega.

Il primo addio italiano è stato quello dell'Inter, che non ritiene più interessante il progetto su queste basi. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, però, perché l'ok definitivo deve arrivare dalla Cina, e dal gruppo 'Suning'. Non può essere l'amministratore delegato Giuseppe Marotta a decidere per la proprietà cinese.

Medesimo discorso vale per il Milan. Sarà il fondo Elliott Management Corporation a dare l'ultima parola. Quello dell'hedge fund statunitense nella SuperLega era un coinvolgimento diretto. Le dichiarazioni dell'amministratore delegato Ivan Gazidis, nella sua lettera agli sponsor, rendono adesso, però, ancora più difficile un dialogo ed una trattativa con la UEFA. Questo considerando anche come a Zurigo sia tornato operativo Zvonimir Boban, con il quale i rapporti sono complicati.

Infine, la Juventus: si ritrova in casa Andrea Agnelli, grande promotore della SuperLega con Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid. Il quale, ora, dovrà trattare con l'ex amico Aleksandr Čeferin. Nonostante il Presidente bianconero si sia detto aperto e disponibile al dialogo, il numero uno della UEFA per ora non vuole parlarci.

In tutto questo, si inserisce la FIGC. Il Presidente Gabriele Gravina, da lunedì, obbligherà i club ad impegnarsi con la UEFA (nel quale Comitato Esecutivo è stato appena eletto) se vorranno partecipare al prossimo campionato di Serie A.