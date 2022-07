Superlega alla Corte di Giustizia: possibile svolta nel calcio mondiale

Lunedì, dalle 14:30 in poi, e martedì, dalle 9:30, la Corte di Giustizia Europea analizzerà il caso della Superlega, che accusa UEFA e FIFA di avere un monopolio. La decisione non arriverà in tempi brevissimi, scrive il Corriere dello Sport, e non si tratterà di un verdetto. Sarà un parere, che sarà però vincolante per la decisione del tribunale del Commercio numero 17 di Madrid, presso cui è stata intenta la causa contro UEFA e FIFA per un presunto monopolio. Si tratterebbe della violazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'UE e ovviamente potrebbe rappresentare una svolta per il calcio mondiale. Se dovessero avere ragione il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus, si potrebbe effettivamente creare un nuovo torneo europeo non UEFA, continuando a partecipare ai campionati. Circostanza che era stata esclusa dalla UEFA, dalla FIFA e dai campionati stessi.