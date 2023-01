Milan, il derby di Supercoppa per rinascere. Rinnovo Leao, ci siamo

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 gennaio 2023. Il Diavolo, infatti, non vive un gran momento di forma (due pareggi in campionato, una sconfitta - con eliminazione - in Coppa Italia) e, pertanto, i prossimi appuntamenti saranno decisivi per il prosieguo della stagione rossonera. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.