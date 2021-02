Stella Rossa-Milan: Rebic prova il rientro | Europa League News

Verso Stella Rossa-Milan: Rebic disponibile a Belgrado?

Ante Rebic, tenuto precauzionalmente a riposo sabato sera a La Spezia, proverà a rientrare per giovedì pomeriggio, quando il Milan sarà impegnato a Belgrado nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. Lo ha sottolineato ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

Rebic, infatti, non ha giocato in Spezia-Milan per via di un trauma al tendine rotuleo del ginocchio sinistro ed oggi verrà rivalutato. La speranza è che possa essere convocato per Belgrado. Quasi sicuramente, invece, Rebic sarà disponibile per il derby di Milano di domenica 21 febbraio contro l'Inter.