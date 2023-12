Stadio Milan, a San Donato niente convogli in più: la situazione

Lo stadio del Milan resta uno degli argomenti più importanti per i rossoneri. Come scrive Il Cittadino, sembra sfumare la prospettiva che prima e dopo le partite vengano previsti almeno 10 convogli in più sulle linee S1 e S12 per consentire ai tifosi di fare spola con il proprio stadio previsto nel quartiere San Francesco di San Donato . La Regione Lombardia rende noto che non è previsto un aumento dei treni, ma solo un rafforzamento di quelli esistenti oltre al prolungamento delle linee che coprono la tratta Milano-Rogoredo.

Stadio Milan, niente nuovi coinvogli

Insomma, in concomitanza dei grandi eventi si prospettano più carrozze, ma il numero di convogli dovrebbe rimanere quello attualmente in vigore. Inoltre la Regione, si legge, in merito ai tifosi che saranno diretti all'impianto da 72 mila posti, mette in evidenza che"con riferimento al trasporto pubblico è in corso di elaborazione un apposito piano di potenziamento che prevede di utilizzare al massimo le linee dei trasporti ferroviari esistenti, puntualmente potenziati nei momenti degli eventi previsti sull'area...". Il Cittadino scrive di come, nello stesso documento, che arriva dall'istituzione con cui, a conclusione dell'iter, il Milan dovrebbe sottoscrivere un accordo di programma, si legge che "Regione Lombardia è stata consultata dal proponente al momento della stesura del masterlplan". Il che conferma un dialogo aperto con il Milan sul nuovo stadio.