Stadio Milan, le ultime novità: le parole di Sala e il Caa Icon

Nuovo stadio Milan, le ultime

No ai fondi di private equity, si legge, sì ai finanziamenti delle banche d’affari. RedBird, pur essendo un fondo, è contraria alla cessione di quote della Serie A. L’ad rossonero Giorgio Furlani ha parlato in assemblea dell’interesse di Jp Morgan. Intanto Beppe Sala entra nei dettagli dello stadio del Milan senza l’Inter: «Nell’area La Maura il Milan costruirebbe solo lo stadio e la sede». Il sindaco ammette i rallentamenti politici sul progetto condiviso dai club a fianco di San Siro, ora congelato: «Una parte del Consiglio Comunale, anche della mia parte politica, non ha mai veramente voluto il nuovo stadio». Il Milan chiede ai tifosi cosa vogliono dal nuovo stadio: è stato inviato un sondaggio (1.500 risposte in mezzora) curato da Caa Icon, divisione della californiana Creative Artists Agency che ha seguito l’immagine di Beckham, Cristiano Ronaldo e Mourinho. L’agenzia suggerirà quali attività di intrattenimento realizzare nello stadio. Tra i consulenti di Cardinale c’è anche Nicholas Gancikoff, ad in pectore della cordata Galatioto-Sonny Wu. Stadio Milan, progetto da definire: Cardinale ha fretta