Spezia-Milan, rovinosa caduta: ora serve l’impresa contro l’Inter

Spezia-Milan, ora testa all'Inter

Il Milan, si legge, perde di nuovo a La Spezia, e ora rischia di salutare la zona Champions League. I rossoneri hanno perso meritando di perdere contro un avversario più solido, più reattivo e più cattivo. Semplici ha preso in pieno la partita, Pioli no. Lo Spezia ha fatto 90 minuti con coraggio e freddezza, senza pensare al baratro che si sarebbe aperto sotto i suoi piedi in caso di sconfitta. Con questi tre punti risale in classifica, aggancia il Verona e rientra in corsa per la salvezza che si deciderà, per un bel pezzo, domenica prossima a Lecce.