Sparta-Milan 0-1: Diavolo affezionato al primato | Europa League News

Sparta Praga-Milan 0-1: l’analisi del match di Europa League

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Non solo in campionato. Il Milan vola anche in Europa League. Ieri sera, allo stadio ‘Letná‘ di Praga, i rossoneri di Stefano Pioli si sono imposti in trasferta, 0-1, grazie ad un gol di Jens Petter Hauge nel primo tempo.

In virtù di questo successo, come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Diavolo ha vinto il Gruppo H di Europa League. Si è qualificato, dunque, ai sedicesimi di finale da prima squadra del girone. Questo grazie anche alla concomitante sconfitta, 2-3, del Lille di Christophe Galtier sul campo del Celtic.

In Sparta Praga-Milan di Europa League, iniziata con il minuto di silenzio per omaggiare la memoria di Paolo Rossi, i rossoneri hanno mostrato di avere una chiara impronta di gioco, definita e riconoscibile. Questo nonostante Pioli abbia scelto di effettuare dieci cambi rispetto a Sampdoria-Milan di domenica scorsa.

In campo, rispetto alla gara precedente, è rimasto soltanto Sandro Tonali. Il quale, per inciso, era uno dei quattro giocatori su undici schierati in Sparta Praga-Milan di Europa League nati dopo il 1° gennaio 2000. Sono cambiati gli interpreti, ma non il risultato. Il Milan ha vinto ancora, dimostrando di avere un bel vizio, ovvero quello di essersi affezionato al primato.

Pioli ha consegnato la fascia di capitano ad Andrea Conti, regalato l’esordio assoluto in rossonero al francese Pierre Kalulu, si è aggrappato all’ispirazione di Daniel Maldini e ha vinto il match grazie ad una perla di Hauge. Nella prima frazione di gioco, infatti, l’ex Bodø/Glimt ha replicato, di fatto, il gol segnato sette giorni prima contro il Celtic. Stavolta, della rete ormai marchio di fabbrica di Hauge, ne ha fatto le spese lo Sparta Praga.

Il Milan ha giocato con leggerezza, agevolato dal fatto che anche lo Sparta Praga ha lasciato molti titolari a riposo. Velleitari i tentativi dei cechi di pervenire al pareggio. Quando è successo, in un paio di occasioni, una clamorosa nel finale, il portiere rumeno Ciprian Tătărușanu ha fatto ottima guardia.

Si è rivisto in campo Rafael Leão, a metà ripresa, dopo l’infortunio patito tre settimane fa con il Portogallo Under 21. Da un’accelerazione del portoghese è nata l’espulsione di Dominik Plechatý, che ha steso il numero 17 da dietro mentre quest’ultimo stava ripartendo verso la porta avversaria.

Sparta Praga-Milan 0-1, vittoria meritata in Europa League per i ragazzi di Pioli che, adesso, in vista della sfida di domenica contro il Parma, sperano di recuperare Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović. Calciomercato Milan: difesa, avanza Mohamed Simakan. C’è il prezzo >>>