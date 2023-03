Spalletti potrebbe lasciare Napoli con Scudetto e Champions

Il Napoli , guidato in panchina da Luciano Spalletti , sta dominando la Serie A e sta facendo bene anche in Europa. Presto si parlerà anche di rinnovo dell'allenatore toscano. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Napoli, si parla del rinnovo di Spalletti

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, si legge, cominceranno a discutere del futuro dell’allenatore e dunque di quello del Napoli. Il contratto del tecnico è in scadenza, ma la società ha un’opzione unilaterale che consente di prolungare di un altro anno, dunque giugno 2024, l’attuale contratto che prevede circa 3 milioni netti di guadagno. L'accordo, secondo la Gazzetta, si potrebbe ipotizzare sulla base di 4 milioni netti di guadagno. Perché, per assurdo continua la rosea, un Luciano che vincesse scudetto e Champions magari sarebbe stimolato a una nuova esperienza all’estero, visto che le attenzioni non mancano. E non sarebbe una scelta solo economica. Perché a quel punto lascerebbe Napoli da vincitore. Milan, numeri e caratteristiche dell'obiettivo Grujic >>>