Sorteggio quarti Champions League, prima volta con 4 tecnici italiani

Oggi alle ore 12:00 sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Per la prima volta con quattro allenatori del nostro Paese

Daniele Triolo

Oggi alle ore 12:00 a Nyon (Svizzera) si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Il Milan di Stefano Pioli, l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti sono le tre squadre italiane coinvolte nell'evento. Con loro, nell'urna UEFA, anche Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Manchester City e Real Madrid.

Sorteggio Champions League a forti tinte tricolori — Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale di Champions League, ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola, saranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le semifinali e sarà sorteggiata anche la squadra che giocherà 'pro forma' in casa la finale del torneo, in programma allo stadio 'Olimpico Atatürk' di Istanbul (Turchia) il prossimo sabato 10 giugno alle ore 21:00.

Sarà un sorteggio 'aperto', questo dei quarti di Champions League. Nessuna testa di serie, possibilità di incontrare squadre della stessa nazione, possibilità di affrontare nuovamente squadre già trovate nei gironi. Nel caso in cui Milan e Inter, poi, dovessero essere sorteggiate con la stessa sequenza - ovvero andata o ritorno in casa o in trasferta - il Diavolo, da Campione d'Italia, avrà la priorità. Sarà dunque l'Inter ad invertire il campo.

Ancelotti veterano, per Pioli è la prima volta nei quarti — Date già stabilite, tra l'altro, per quarti e semifinali di Champions League. Per i quarti l’andata è martedì 11 e mercoledì 12 aprile, il ritorno martedì 18 e mercoledì 19 aprile. Le semifinali d’andata sono in programma martedì 9 e mercoledì 10 maggio; il ritorno: martedì 16 e mercoledì 17 maggio. Il sorteggio di Champions League in programma oggi a Nyon sarà molto connotato in chiave italiana, ha quindi chiosato 'Tuttosport'.

Per la prima volta nella storia, sono quattro allenatori italiani alla guida delle prime otto squadre d'Europa. Con Spalletti, alla terza volta in carriera nei quarti e al ritorno dopo 15 anni da Roma-Manchester United del 2008, Pioli e Inzaghi alla prima assoluta. Oltre, ovviamente, al veterano Carlo Ancelotti (Real Madrid), 13 presenze nei quarti di finale, record-man della competizione. Milan, offerta per il nuovo Kvaratskhelia? Le ultime news >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!