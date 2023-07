Soccer Champions Tour, oggi il Milan parte per gli USA: il programma

Il Milan partirà alle ore 13:00 alla volta degli USA per il Soccer Champions Tour: affronterà in amichevole tre big del calcio internazionale

Il Milan di Stefano Pioli decollerà oggi, intorno alle ore 13:00 , dall'aeroporto di Milano-Malpensa alla volta di Los Angeles per iniziare la sua avventura negli Stati Uniti d'America . Il Diavolo, infatti, prenderà parte al Soccer Champions Tour 2023 , dove affronterà in amichevole tre big del calcio internazionale.

Milan negli States: ecco stadi ed amichevoli

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato il programma del Milan. I rossoneri saranno di stanza a Los Angeles per i primi dieci giorni e per le prime due partite amichevoli. Il campo di allenamento sarà il 'BMO Stadium', casa dei Los Angeles FC di Giorgio Chiellini e delle Angel City FC, squadra di calcio femminile della città.