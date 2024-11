Ieri sera, il Milan ha vinto 2-3 in casa dello Slovan Bratislava . I rossoneri, allenati da Fonseca , hanno vinto la terza partita di fila in Champions League ed ora sono a quota 9 punti in classifica.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, se dovesse continuare ad approfittare del calendario europeo favorevole, potrebbe qualificarsi agli ottavi di finale posizionandosi in top 8, senza passare per i playoff. Poi, affrontare squadre inferiori non è mai scontato.