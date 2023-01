Serie A, dopo la Supercoppa sbarca in Arabia anche il campionato?

Serie A, prossimamente partite in Arabia Saudita?

La Lega, si legge, ha intenzione di restare in Arabia Saudita, anche se sullo sfondo resta la candidatura degli Emirati Arabi Uniti. Non solo Supercoppa però: secondo il quotidiano, c'è allo studio una futuribile giornata di Serie A da giocare interamente all'estero. Uno sviluppo possibile che non andrebbe molto lontano da quello che, per esempio, fa già l'NFL. La lega sportiva americana, da anni, organizza partite di Football anche in Europa e negli ultimi anni sta aumentando il numeri di quest'ultime. Chissà se la Serie A avrà lo stesso destino, ma con destinazione verso l'Arabia. Milan, il mercato serve eccome: le possibili occasioni >>>