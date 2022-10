Serie A, è allarme infortuni: Milan e Juventus sono le più tartassate

1 di 1

MILAN, QUANTI INFORTUNI

Tanti infortuni in questa stagione per il Milan di Stefano Pioli | AC Milan News (Getty Images)

Quanti infortuni funestano il Milan e le altre squadre della Serie A in questa stagione? Tanti. Al punto che 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola vi ha dedicato un approfondimento. Il campionato, per esempio, ha perso soltanto nel corso dell'ultimo weekend, per problemi muscolari, Ciro Immobile (Lazio), Gleison Bremer (Juventus) e Luka Jović (Fiorentina).

Non è un caso, in questo inizio di stagione forsennato che, per via dei Mondiali in Qatar tra novembre e dicembre, di fatto costringe quasi tutte le squadre a scendere in campo tre volte in otto giorni di continuo. La 'rosea', citando un reparto di 'Howden Group', ha evidenziato come già nella passata annata ci sia stato un 20% di aumento nel numero di infortuni.

Milan, ben 10 infortuni muscolari da inizio stagione

Ovviamente, però, gli stop fanno più rumore quando a rompersi sono i top player delle grandi squadre. Sono finiti dentro al calderone degli infortunati illustri, per esempio, Marcelo Brozović e Romelu Lukaku (Inter), Duván Zapata (Atalanta), André-Frank Zambo Anguissa e Victor Osimhen (Napoli), Paulo Dybala (Roma), Mike Maignan e Divock Origi (Milan), Bremer e Ángel Di María (Juventus).

Alcune squadre, poi, hanno accusato più infortuni di altre. Milan e Juventus in cima alla lista. Per i rossoneri, per esempio, siamo già a quota 10 infortuni muscolari da inizio stagione. Lesione al bicipite femorale destro per il capitano Davide Calabria. Ma anche problema all'adduttore destro per Theo Hernández, risentimento al polpaccio per Junior Messias. Così come si è fermato anche Charles De Ketelaere.

Senza dimenticare i problemi che hanno accusato in avvio di annata Sandro Tonali e Rade Krunić. Un anno fa il Milan di Stefano Pioli era nelle stesse condizioni. Pertanto il problema c'è e non va sottovalutato. La Juve ha perso sette giocatori per infortuni muscolare. Di questi, Di María si è fermato tre volte. Il Napoli ha accusato tre stop muscolari, l'Inter è a quota quattro. Numeri identici per Roma (3) e Lazio (4). Milan, le ultime news sul rinnovo di Leao: pronto un maxi ingaggio >>>