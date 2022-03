Scudetto, il Milan ci crede: tre partite per accelerare | Serie A News

Il Milan di Stefano Pioli è in vetta alla classifica di Serie A e, nelle prossime tre gare, se la vedrà con Bologna, Torino e Genoa

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Ha sottolineato come, in casa rossonera, il piano per arrivare alla conquista del campionato di Serie A passi per un calendario spaccato in due tranche. Di fatto, i rossoneri dovranno accelerare nelle prossime tre giornate, cercando di conquistare il bottino pieno contro Bologna, Torino (in trasferta) e Genoa, tutti impegni alla portata.