Scudetto, Milan e Inter in campo il 22. Ma chi festeggerà a San Siro?

Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si disputerà domenica 22 maggio. Probabilmente alle ore 15:00. La festa di una delle due sarà a San Siro

Daniele Triolo

La versione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha toccato una tematica importante, a 180' dalla fine del torneo di Serie A. Ovvero, la festa Scudetto che una squadra meneghina tra Milan (attualmente primo in classifica con 80 punti) e Inter (seconda con 78) potrà fare in questa o nella prossima settimana.

I problemi sono relativi al giorno 'consacrato' alla festa della Milano rossonera o della Milano nerazzurra. La Lega Calcio, infatti, aveva intenzione di anticipare alle ore 15:00 di sabato 21 maggio sia Inter-Sampdoria sia Sassuolo-Milan, partite della 38^ ed ultima giornata di campionato. In modo da poter permettere, poi, i festeggiamenti ufficiali, a prescindere dal vincitore del titolo, il giorno dopo, domenica 22 maggio a 'San Siro'.

Ma 'Radio Italia' ha organizzato un mega concerto in Piazza Duomo, a Milano, proprio nella giornata di sabato. Quindi, per motivi di ordine pubblico, vista l'impossibilità di festeggiare anche in piazza, le partite di sabato non si possono giocare. Dal Ministero dell'Interno, infatti, è partita una comunicazione diretta alla Lega Calcio per far giocare Milan e Inter il 22.

La risposta? Affermativa. Con orario (sebbene non ancora ufficiale) di inizio di Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria per le ore 15:00 di domenica 22. Una soluzione pensata, quindi, per poter permettere i festeggiamenti a 'San Siro' nello stesso giorno della partita. Qualora lo Scudetto andasse ai nerazzurri di Simone Inzaghi, nessun problema, dal momento che l'Inter giocherà in casa quel giorno.

Ma se lo Scudetto andasse ai rossoneri di Stefano Pioli, in quella giornata impegnato a Reggio Emilia? L'idea, secondo 'gazzetta.it', sarebbe quella di far affluire allo stadio i tifosi del Diavolo una volta che a 'San Siro' non ci saranno più tifosi dell'Inter. Non il massimo, certo, anche in questo caso, se si resta nell'ambito dell'ordine pubblico. Però è qualcosa di tecnicamente fattibile, facendo le corse nel caso per cambiare il volto allo stadio, trasformandolo da nerazzurro in rossonero in tutte le 'infrastrutture ibride'.

Esiste, comunque, un precedente datato 2008 che dimostra come la cosa sia fattibile. L'Inter festeggiò lo Scudetto domenica 18 maggio a 'San Siro' dopo aver vinto 2-0 a Parma nel pomeriggio, e dopo che, allo stadio di Milano, era andata in scena Milan-Udinese alle ore 14:00. Milan, occasione a costo zero dal Barcellona: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI