Caso scommesse, Zaniolo e Tonali pronti ad essere interrogati

L'analisi degli smartphone, come scrive La Gazzetta dello Sport, e dei tablet sequestrati nei giorni scorsi a Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali detta i tempi dell'indagine condotta dalla Procura di Torino. Gli accertamenti sono proseguiti anche nelle ultime ore e, se tutto dovesse andare secondo programmi, a inizio settimana il lavoro del reparto informatico dovrebbe essere terminato e il quadro in mano al pm Manuela Pedrotta, titolare dell'inchiesta torinese, ancora più chiaro. A quel punto gli inquirenti potrebbero anche interrogare i due azzurri. Le indagini della Procura di Torino e della Mobile del capoluogo piemontese, continua la rosea, avviate nel 2022 su verifiche assai più vaste sul mondo del gioco d'azzardo illecito, proseguono spedite e in teoria la situazione può cambiare di giorno in giorno. La situazione si potrebbe allargare a macchia d'olio, ma al momento gli indagati restano tre: Fagioli, Tonali e Zaniolo.