Tonali e Zaniolo: dagli atti ci sarebbe la prova delle loro scommesse

Guai per il mondo del calcio: il caso scommesse potrebbe essere solamente all'inzio. Ne parla anche l'edizione odierna de Il Corriere della Sera. È partita da una brutta storia l'inchiesta della Procura di Torino che, ha incrociato poi le strade di Fagioli, Zaniolo e Tonali. Del resto, all'indagine lavorano gli agenti della squadra Mobile che combattono la criminalità organizzata; coordinati dal pubblico ministero Manuela Pedrotta. Gli accertamenti erano arrivati a setacciare piattaforme di scommesse illegali. I nomi di Zaniolo e Tonali erano già noti alla Procura, le parole di Corona hanno velocizzato la cosa. Ecco così spiegato il blitz nel ritiro azzurro di Coverciano. L'intenzione era di posticipare il tutto dopo Italia-Malta, ma comunque prima che i due tornassero in Inghilterra. Dopo aver ascoltato Fagioli, toccherà ora a Zaniolo e Tonali, anche se dagli atti della polizia ci sarebbe già la prova di loro scommesse sul pallone. Potrebbero spuntare anche altri casi.