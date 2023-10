Caso scommesse, Tonali non ha fatto nomi: lunedì giorno chiave

Come scrive La Gazzetta dello Sport il caso Tonali-scommesse andrebbe chiuso in tempi record. Il giocatore del Newcastle come noto ha ammesso alla Procura federale, così come a quella della Repubblica di Torino, di aver puntato sul calcio e sul Milan, violando l’art. 24 del Codice di giustizia sportiva Figc. Il calciatore resta ancora in attesa di giudizio. Possibile che Tonali continui serenamente a giocare con la maglia del Newcastle? La risposta è sì, almeno fino a quando non si raggiungerà il patteggiamento.