Scommesse, Tonali nessun illecito: convocati i dirigenti del Milan?

Non c’è illecito, non c’è inganno. Così apre Il Corriere dello Sport. Nel “fascicolo Tonali” in procura federale non c’è al momento alcun riferimento alla violazione dell’articolo 30 del codice di giustizia sportiva, che prefigura «il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara...». Sandro ha confessato tutto domenica nell’incontro con Chiné, poi ha fatto lo stesso martedì dai pm di Torino: «Ho scommesso su piattaforme illegali e anche sul Milan». Ma c’è un ma: «Ho sempre scommesso a vincere».