Scaroni congeda Donnarumma e Calhanoglu: “Milan, avanti tutta”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, a ruota libera sulla gestione del club rossonero e sulle prospettive future tra stadio e SuperLega

Daniele Triolo

Ieri Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato alla trasmissione 'Politica nel pallone', in onda sulle frequenze di 'Gr Rai Parlamento'. Scaroni ha toccato varie tematiche inerenti l'universo rossonero, a cominciare dall'addio a due pilastri della squadra, Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che hanno scelto di non rinnovare il contratto andando a parametro zero a PSG e Inter.

"In sede di trattativa all'uno ed all'altro abbiamo formulato un'offerta precisa, il massimo che eravamo disposti a pagare - ha detto Scaroni sui due giocatori ormai ex Milan, come riportato da 'Tuttosport' oggi in edicola -. Hanno trovato altre soluzioni? Ne sono lieto, ognuno è libero di fare le scelte che ritiene migliori. Calhanoglu ha disputato un eccellente campionato e si è sempre comportato in modo corretto".

"Donnarumma? Il Milan ha fissato un limite ben preciso al costo dei suoi giocatori - ha commentato Scaroni -. Chi valica questo limite, fa ciò che vuole. La nostra proposta non è stata ritenuta sufficiente e ne abbiamo preso atto. Ho letto anche che Gigio voleva uscire dalla sua comfort zone: un'aspirazione positiva, considerata la caratura del professionista. Il Milan ha trovato in Mike Maignan un'alternativa eccellente, Donnarumma proseguirà la sua carriera in un altro club, quindi tutto bene".

Scaroni ha rivelato come il Milan non avesse preventivato, all'inizio della stagione 2020-2021, la qualificazione in Champions League. Ma la partecipazione del Diavolo alla competizione è necessaria perché far aumentare i ricavi: impresa possibile solamente rimanendo nell'élite del calcio. "Obiettivi per la prossima stagione? Fare bella figura nella Champions e in campionato e qualificarci alla Champions League 2022-2023", ha detto il Presidente.

Sulla Serie A 'spezzatino' Scaroni ha spiegato come sia giusto assecondare il più possibile le esigenze economiche di chi ha comprato i diritti televisivi. Sulla SuperLega ha detto come si trattasse di un segnale di malessere che la UEFA dovrà cogliere, sperando che cambi il Fair Play Finanziario con l'adozione di un sistema che limiti le spese per gli ingaggi. Chiosa sul nuovo stadio di Milano: "Regalo irrinunciabile per la città, mi auguro di arrivare al completamento prima dei Giochi Olimpici 2026". Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.