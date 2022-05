Sassuolo-Milan, il programma della vigilia: partenza in serata

Domani ci sarà Sassuolo-Milan, gara decisiva della stagione. Ecco l'avvicinamento alla sfida nella giornata di oggi per i rossoneri.

Domani c'è Sassuolo-Milan e i rossoneri sono pronti a tuffarcisi dentro. I rossoneri già oggi partiranno per Reggio Emilia e domani si sveglieranno già lì, come scrive La Gazzetta dello Sport, per vivere gli ultimi passi che avvicineranno i rossoneri alla partita decisiva e che può portare a uno Scudetto atteso da undici anni. Oggi pomeriggio la squadra partirà da Milanello: prima, l'allenamento di rifinitura. Sarà l'ultimo della stagione, ma sembrerà il primo per ambiente: sono attesi centinaia di tifosi per caricare la squadra.