Sassuolo-Milan 1-2, Condò: “Milan, non autolimitarti il cielo” | News

Sassuolo-Milan 1-2, il commento di Condò su ‘Repubblica’

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato sulle colonne del quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina il successo esterno, 1-2, del Milan al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia.

“Dopo una serie di tappe pianeggianti o con asperità lievi, stavolta Stefano Pioli doveva pedalare in salita. O meglio, avrebbe dovuto. Il gol lampo di Rafael Leão — preparato a tavolino, testimonianza di studio degli avversari — ha spianato le colline del Sassuolo, inaugurando un primo tempo magistrale e divertente cui il portentoso Theo Hernández ha aggiunto la sua potenza da fuoribordo”, ha detto Condò su Sassuolo-Milan.

“La ripresa è stata differente, una difesa via via più affannosa, in costante apnea dopo l’ingresso dello slalomista Jérémie Boga. Ma il margine costruito nel bel primo tempo è stato sufficiente. A riprova di una legge del calcio moderno che la compressione del calendario ha riscritto in maiuscolo. Ovvero, quando sei martello devi segnare tutti i gol che puoi, perché dentro alla stessa partita arriverà il segmento in cui subirai come un’incudine”.

Condò ha dunque proseguito: “Il rallentamento contro il Parma e la brusca frenata contro il Genoa avevano trasformato la gara contro il Sassuolo nell’ennesimo test sulle ambizioni del Milan. Fa un po’ ridere. Perché in quest’anno così diverso e imprevedibile si è diffusa l’abitudine a stilare giudizi universali ogni tre giorni. A sostenere tutto e il suo contrario nel giro di una settimana”.

“Il Milan non è la squadra più forte — almeno Juventus e Inter come organico le stanno sopra — e dunque non è costretto a vincere lo Scudetto. Ma non si vede perché dovrebbe autolimitare il proprio cielo. Ci pensino gli avversari a riportarlo sulla terra“.

"Più interessante il discorso sull'opportunità o meno di fare qualcosa sul mercato, perché toccare l'armonia di un gruppo che rientra da ogni trasferta in un clima da discoteca potrebbe essere pericoloso", ha concluso nella sua disamina il prestigioso giornalista sportivo.