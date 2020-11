Sassuolo, Carnevali: “Strappare Locatelli al Milan l’affare più difficile”

Sassuolo, Carnevali su Locatelli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di mercato a “La Gazzetta dello Sport”: “Locatelli, Berardi e Boga li abbiamo tenuti volentieri e valgono sempre di più, almeno 140 milioni”. Poi parlando dell’affare più faticoso degli ultimi anni: “Strappare Locatelli al Milan. La nostra spesa maggiore per un giovane in cui credevano in pochi. Da milanista il patron Squinzi aveva puntato molto su questa operazione: ha fatto in tempo a godersi la sua ascesa”, ha concluso il dirigente neroverde.

