Atalanta, De Ketelaere: “Ho aspettato a lungo sensazioni come queste”

Le sue parole al termine del match del 'Mapei Stadium'

«Ho aspettato a lungo sensazioni come queste: volevo segnare e sono contento che sia servito per vincere la partita», ha riportato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. «Mi sono inserito in fretta perché mi piace il modo di giocare che propongono Gasperini e l'Atalanta e ho scelto Bergamo anche per questo, perché sapevo di venire a giocare in una grande squadra. Ho parlato con il mister del mio modo di giocare, ho provato a fare ciò che mi ha chiesto».