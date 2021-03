Sanremo, Ibrahimovic non basta: ascolti in discesa. Colpa della Serie A

Sanremo in calo: colpa della Serie A

Come riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il festival di Sanremo ha registrato un preoccupante calo di ascolti pari a 5 punti di share su Rai Uno. Di chi è la colpa di questa discesa? Il direttore Stefano Coletta non ha dubbi: “Il calcio ha coinciso con la settimana del Festival e le partite hanno influito sicuramente sulla riduzione“. Un declino evidente vista la contemporaneità dei match di Milan, Juventus, Roma e Inter. “Il declino di 4,5 punti coincide perfettamente con le partite andate in onda in quella fascia oraria”. A nulla è servito il tentativo della Rai di chiedere alla Lega lo spostamento delle partite. Si temeva quello che, effettivamente, si è verificato. Nemmeno Zlatan Ibrahimovic ce l’ha fatta a salvare il salvabile…

Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?