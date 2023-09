Inter-Milan, San Siro al top del calcio europeo: 4 milioni di spettatori

Milano nuova capitale del calcio europeo . Così apre il pezzo de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Inter e Milan , si legge, sono davanti al Real Madrid (penalizzato però dalla chiusura del Bernabeu), al Bayern, al Borussia con il suo “muro giallo”, non parliamo del Psg. Quasi quattro milioni di spettatori allo stadio per nerazzurri e rossoneri nella stagione ‘22-23 . Solo Londra, con 7 squadre di Premier, e Manchester hanno fatto meglio.

Inter-Milan, i numeri di San Siro

Cifre che, continua la rosea, arrivano dal report Uefa sulla stagione '22-23. Quest'anno i rapporti sono due. Questo è il primo, s'intitola "The European Club Talent and Competition Landscape", offre uno sguardo su stadi, mercato, rose delle squadre europee. Tra qualche mese arriverà la seconda puntata dedicata alle tematiche più strettamente finanziarie. L'Inter arriva a più di 1 milioni e 900 mila spettato il Milan a 1 milioni e 860 mila. Differenza minima tra i due, 115mila a favore dei nerazzurri. Al quinto posto il City (1,8), quindi la Roma (1,78). L'Inter prevale in campionato e Coppa Italia, il Milan fa più spettatori in Champions. In Serie A: Inter (1,379 milioni), Milan (1,364). Coppe nazionali: Inter (165mila), Milan (58mila). Champions: Milan (435mila), Inter (428mila).