San Siro, il Comune decide sui 10 milioni da chiedere a Milan e Inter

Il Comune potrebbe chiedere 10 milioni a Milan e Inter per gli affitti passati di San Siro: la Corte dei Conti ha notato scostamenti

Daniele Triolo

'Tuttosport' ha ricordato come sia affiorata, nelle ultime ore, una nuova 'questione San Siro' per Milan e Inter. Oggi pomeriggio, infatti, la Commissione Bilancio e Patrimonio Immobiliare dell'Amministrazione Comunale analizzerà la delibera della sezione lombarda della Corte dei Conti che, il 9 maggio scorso, ha evidenziato delle criticità nel periodo 2010-2020 della convenzione firmata per la gestione dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro tra il Comune di Milano ed i due club.

L'accordo, ha evidenziato il quotidiano torinese, prevede che Milan e Inter versino al Comune 9,3 milioni di euro di canone annuo per lo stadio. Da queste cifre, però, possono essere scomputate le somme per i lavori di miglioramento. La Corte dei Conti ha trovato uno scostamento di 10 milioni di euro: soldi, questi, che ora Palazzo Marino potrebbe chiedere a Milan e Inter. Su questo decideranno, per l'appunto, oggi i membri della suddetta Commissione.

'Tuttosport' ha fatto notare come nei mesi scorsi il tema dei lavori 'a scomputo' abbia sollevato qualche perplessità, per altri motivi, anche nei club. Non tutti, all'interno di Milan e Inter, hanno gradito che, dopo gli appalti per la finale di Champions League del 2016, sia stato pagato quasi per intero l'affitto senza impegnarsi in altri interventi di ammodernamento. Difficilmente la tendenza cambierà ora che Milan e Inter hanno intenzione di lasciare San Siro per realizzare un nuovo stadio. Ha parlato Maldini a 'Gazzetta': leggi qui la sua intervista sul Milan >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI