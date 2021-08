Sampdoria-Milan, Quagliarella è il pericolo numero uno per il Diavolo

Fabio Quagliarella sarà il giocatore che il Milan dovrà temere maggiormente lunedì, giorno in cui sfiderà la Sampdoria a Marassi

Riccardo Varotto

Lunedì 23 agosto andrà in scena la partita di campionato tra Sampdoria e Milan, valida per l'esordio nella Serie A 2021/2022 delle due squadre. Tra i blucerchiati, il giocatore più pericoloso è Fabio Quagliarella: l'attaccante si è messo in mostra nella partita di Coppa Italia contro l'Alessandria segnando uno splendido gol di tacco. Ma c'è di più: poco prima di quel gol, Quagliarella ne aveva segnato un altro di tacco di controbalzo, per sua sfortuna annullato per fuorigioco.

Il 38 enne blucerchiato è ancora imprescindibile per la sua squadra e punta a raggiungere i 100 gol in Serie A con la maglia della Sampdoria. I 100 gol con il club ligure li ha già raggiunti in realtà, ma solo se consideriamo anche la Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato, egli è fermo a quota 97: i tifosi del Milan si augurano che non raggiunga la quota 98 già alla prima giornata.

Tuttosport riporta le dichiarazioni dell'attaccante riguardo la partita contro il Diavolo: "Sappiamo chi affrontiamo. Abbiamo una settimana per preparare una partita importante contro un grande avversario. Giocheremo in casa, siamo tornati a sentire i cori dei tifosi e questo ci ha fatto piacere". Anche l'allenatore Roberto D'Aversa ha parlato della partita contro il Milannella conferenza stampa post Alessandria.